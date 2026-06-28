الاردن .. الفاخوري يعلن انتقاله إلى الفيصلي

خبرني - أعلن حارس المنتخب الوطني الأردني عبدالله الفاخوري انتقاله رسمياً إلى صفوف النادي الفيصلي، استعداداً للاستحقاقات المحلية والخارجية خلال الموسم المقبل.

واكد الفاخوري عبر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان انتقاله إلى "الزعيم"، معبراً عن سعادته بخوض تجربة جديدة بقميص الفيصلي، ومؤكداً عزمه على تقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير النادي.

ويأتي انتقال الفاخوري بعد ظهوره مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026

ويعوّل الفيصلي على إمكانات الفاخوري في حراسة المرمى لتعزيز صفوف الفريق، في إطار استعداداته للمنافسة على الألقاب خلال الموسم الجديد.