موعد مباراة مصر القادمة والقنوات الناقلة

خبرني - تعرف منتخب مصر على منافسه في دور الـ32 لنهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وبلغ منتخب مصر لأول مرة في تاريخه الدور الثاني من منافسات كأس العالم بعد تأهله كوصيف للمجموعة الثانية عقب التعادل مع إيران 1-1.

وأنهى "الفراعنة" منافسات الدور الأول باحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، وبفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا صاحب المركز الأول.

وبذلك ستلعب مصر مع أستراليا وصيفة المجموعة الرابعة في دور الـ32 لكأس العالم 2026.



وستلعب مصر مع أستراليا يوم الجمعة الموافق 3 يوليو/ تموز في مدينة دالاس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستنقل الشبكة مواجهة مصر وأستراليا عبر قناة "beIN SPORTS MAX 1"، بجانب القناة المجانية في كأس العالم "beIN SPORTS".