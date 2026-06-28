خطوة بخطوة.. كيف تحمي بشرتك من الجفاف أثناء الرحلات الجوية؟

خبرني - ليس سرًّا أن السفر بالطائرة يترك أثرًا واضحًا على البشرة، إذ يؤدي الانخفاض الكبير في مستويات الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى فقدان الجلد للماء بشكل أسرع؛ ما ينعكس على نضارته ورطوبته، ويدفع كثيرين للبحث عن روتينات عناية معقدة ومتعددة الخطوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للحفاظ على البشرة خلال الرحلات الجوية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، فإن المشكلة ترتبط أساسًا ببيئة الطائرة نفسها، حيث توضح الدكتورة آزاده مانيش، وهي طبيبة مختصة في العناية بالبشرة في لندن، أن مستوى الرطوبة في الظروف الطبيعية يتراوح بين 40 و60%، بينما ينخفض داخل الطائرة إلى ما بين 10 و20% فقط، وهو ما يؤدي إلى زيادة فقدان الماء عبر الجلد، وبالتالي ظهور الجفاف وفقدان النضارة.

وتضيف مانيش أن هذا الجفاف قد يجعل البشرة مشدودة وباهتة وأقل حيوية، وهي أعراض تصبح أكثر وضوحًا خلال الرحلات الطويلة مقارنة بالقصيرة؛ ما يستدعي عناية خاصة قبل وأثناء السفر.

قبل السفر

من جانبه، يشير استشاري الأمراض الجلدية الدكتور برنارد هو، إلى أن العناية بالبشرة لا تبدأ داخل الطائرة فقط، بل قبل الصعود إليها، مؤكدًا أن الوصول إلى "أفضل حالة ممكنة للبشرة" قبل السفر يساعد على تقليل آثار الجفاف لاحقًا.

وينصح هو بالتركيز على الترطيب قبل الرحلة، وتجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات نشطة قد تزيد جفاف الجلد، مثل: أحماض التقشير (AHA وBHA) والريتينول، موضحًا أن البشرة خلال الطيران تحتاج إلى تهدئة وترطيب أكثر من أي شيء آخر، وليس إلى علاجات قوية أو مكثفة.

خلال الرحلة

أما خلال الرحلة، فيفضل الخبراء تبسيط روتين العناية قدر الإمكان، بعيدًا عن الخطوات المعقدة المنتشرة على مواقع التواصل، مع الاكتفاء بمكونات أساسية، مثل: السيروم المرطب، والمرطب البسيط، إضافة إلى استخدام ماء ميسيلار لتنظيف الوجه عند الحاجة.

وتتفق مانيش مع هذا التوجه، محذرة من "إرهاق البشرة" بكثرة المنتجات؛ ما قد يزيد حساسيتها. كما تنصح باستخدام واقي الشمس خلال الرحلات النهارية، وإعادة تطبيقه كل 4 إلى 5 ساعات عند الإمكان، خاصة مع التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية بعد مغادرة الطائرة.

كما يشدد الخبراء على أهمية شرب كميات كافية من الماء أثناء السفر، وتجنب الكحول والأطعمة المالحة التي قد تزيد الجفاف، إلى جانب الحذر من الإفراط في استخدام مساحيق التجميل التي قد تسد المسام وتفاقم المشكلة.

وفي ما يتعلق بالمكوّنات المفيدة، يوصي الأطباء بالبحث عن منتجات تحتوي على مواد مرطبة، مثل: حمض الهيالورونيك والجلسرين، إضافة إلى البانثينول الذي يعزز ترطيب البشرة، والسيراميدات التي تدعم حاجز الجلد، مع الإشارة إلى تزايد الاهتمام بمكونات مثل "الإكتوين" لخصائصه المضادة للالتهاب ودوره في دعم ترطيب البشرة خلال السفر.