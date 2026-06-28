خبرني - قالت صحيفة جيروزاليم بوست ان الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد القيادة المركزية الأمريكية -والذي لم يُعلن عنه حتى الآن- ركز بشكل أساسي على إيران.

واضافت انه كان من المتوقع أن يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية المنطقة الشمالية أيضا لكنه اضطر إلى إلغاء زيارته بسبب تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز.

وقالت ان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي شاركا بشكل مكثف في الاجتماعات والمفاوضات مع قائد القيادة المركزية.