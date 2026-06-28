إنستغرام يتيح للمستخدمين إعادة ضبط توصيات المحتوى

خبرني - بدأت منصة «إنستغرام» اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة ضبط توصيات المحتوى المقترح لهم، في خطوة تستهدف منحهم قدرة أكبر على التحكم في ما يظهر لهم عبر الصفحة الرئيسية و«ريلز» و«إكسبلور».

وقالت شركة «ميتا»، المالكة لمنصة «إنستغرام»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين مسح توصيات المحتوى والبدء من جديد، على أن تعود الخوارزميات إلى تخصيص المقترحات تدريجياً بناءً على الحسابات والمحتوى الذي يتفاعل معه المستخدم بعد إعادة الضبط.

وأوضحت الشركة أن الميزة تشمل المحتوى المقترح في الصفحة الرئيسية، وقسم «ريلز»، وصفحة «إكسبلور»، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن أدوات أوسع تتيح للمستخدمين تنظيم تجربتهم على المنصة بما يتناسب مع اهتماماتهم المتغيرة.

وتسمح الميزة للمستخدم، أثناء عملية إعادة الضبط، بمراجعة الحسابات التي يتابعها، وإلغاء متابعة الحسابات التي لم يعد يرغب في رؤية محتواها، بما يساعد على إعادة تشكيل التوصيات التي ستظهر له لاحقاً.

وبحسب «ميتا»، فإن إعادة ضبط التوصيات لا تعني إيقاف الخوارزميات، بل تمنح المستخدم بداية جديدة، إذ تبدأ المنصة بعد ذلك في بناء توصيات جديدة اعتماداً على التفاعلات اللاحقة، مثل المشاهدات والإعجابات والمتابعة وأنماط الاستخدام.

وتندرج الخطوة ضمن جهود «إنستغرام» لتوفير تجربة أكثر ملاءمة للمستخدمين، خصوصاً المراهقين، عبر منحهم أدوات إضافية للتحكم في نوعية المحتوى الذي يظهر لهم، إلى جانب أدوات قائمة مثل تحديد المحتوى غير المرغوب فيه أو اختيار موضوعات يفضل المستخدم رؤية المزيد منها.

وذكرت تقارير تقنية أن الميزة ستتيح إعادة بناء التوصيات من الصفر في أقسام الصفحة الرئيسية و«إكسبلور» و«ريلز»، على أن تصبح متاحة عالمياً بعد مرحلة الاختبار.