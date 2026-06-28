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ريم سلامه فرحان الزبن (ام تركي) في ذمة الله

  • 28 حزيران 2026
  • 18:47
ريم سلامه فرحان الزبن ام تركي في ذمة الله

خبرني - نعي فاضلة

قال تعالى {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} صدق الله العظيم 
تنعى قبيلة بني صخر عامة و الزبن خاصة المرحومة باذن الله ريم سلامه فرحان الزبن ( ام تركي ) زوجة العميد الركن المتقاعد الطيار أمجد محمد تركي الزبن والدة كل من تركي و الطيار محمد التي وافتها المنيه مساء هذا اليوم الاحد الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٦ هذا وسيوارى جثمانها الطاهر الثرى غدا يوم الاثنين من بعد صلاة العصر في مقبرة نتل والصلاة في مسجد نتل الكبير 
هذا وتقبل التعازي للرجال في ديوان سلامة فرحان الزبن و للنساء في منزل زوجها في قرية نتل 
نسأل الله ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون

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