ريم سلامه فرحان الزبن (ام تركي) في ذمة الله

خبرني - نعي فاضلة

قال تعالى {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} صدق الله العظيم

تنعى قبيلة بني صخر عامة و الزبن خاصة المرحومة باذن الله ريم سلامه فرحان الزبن ( ام تركي ) زوجة العميد الركن المتقاعد الطيار أمجد محمد تركي الزبن والدة كل من تركي و الطيار محمد التي وافتها المنيه مساء هذا اليوم الاحد الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٦ هذا وسيوارى جثمانها الطاهر الثرى غدا يوم الاثنين من بعد صلاة العصر في مقبرة نتل والصلاة في مسجد نتل الكبير

هذا وتقبل التعازي للرجال في ديوان سلامة فرحان الزبن و للنساء في منزل زوجها في قرية نتل

نسأل الله ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون