القارة السمراء تكتب التاريخ... 9 منتخبات إفريقية في دور الـ32 بالمونديال

خبرني - حققت القارة الإفريقية إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2026، حيث نجحت 9 منتخبات إفريقية في بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة.

وجاء هذا الإنجاز بعد فوز منتخب الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل منتخب الجزائر المثير مع النمسا (3-3) يوم السبت، ليؤكد الأفارقة تفوقهم في نسخة الـ48 منتخبا التي شاركت فيها 10 دول من القارة السمراء.

وبعد 17 يوما من المنافسات، حجزت منتخبات المغرب، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وكوت ديفوار، وغانا، والرأس الأخضر، ومصر، والكونغو الديمقراطية، والجزائر مقاعدها في دور الـ32.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم منتخبين فقط.

وكان المنتخب المغربي أول منتخب إفريقي يبلغ الدور نصف النهائي لكأس العالم، عندما حقق هذا الإنجاز التاريخي قبل أربعة أعوام في قطر، ويبدو قادرا على تكرار مشوار مميز هذه المرة أيضا، بعدما فرض التعادل 1-1 على منتخب البرازيل في دور المجموعات.

كما يستعد المغرب لاستضافة نسخة 2030 من كأس العالم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقبل هذه النسخة، لم تنجح سوى ستة منتخبات إفريقية في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر تاريخ كأس العالم، بينما كان أكبر عدد من المتأهلين في نسخة واحدة منتخبين فقط، وذلك في نسختي 2014 و2022.

وأثبتت بطولة هذا العام أن قوة كرة القدم الإفريقية لا تقتصر على المنتخبات التقليدية، بعدما نجح منتخبا الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية في خطف الأضواء والتأهل إلى دور الـ32 بشكل مفاجئ.