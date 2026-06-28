يحتاج معجزة لتهديد ميسي.. كين يتجاوز أفضل مواسم كريستيانو رونالدو

خبرني - واصل هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، تألقه المذهل في موسم 2025-26، حيث سجل هدفًا ضد بنما بعد ثنائيته في مرمى كرواتيا.

ولم يقتصر الأمر على قيادة إنجلترا للفوز 2-0 والتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، بل حقق كين إنجازًا تهديفيًا جديدًا.

وكان هدف كين هو هدفه الـ70 هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، متجاوزًا بذلك أفضل رصيد تهديفي لكريستيانو رونالدو في موسم واحد.

وصل نجم بايرن ميونخ إلى 70 هدفًا في 60 مباراة، بينما كان أفضل رصيد لرونالدو (بحسب أوبتا) 69 هدفًا في 69 مباراة في موسم 2011-12 مع ريال مدريد والبرتغال.

ويُعتبر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، بفضل موسمه الاستثنائي 2011-12.

في ذلك العام، سجل ميسي رقماً مذهلاً بلغ 82 هدفاً في 69 مباراة مع برشلونة والأرجنتين.

وبذلك سيحتاج كين إلى تحقيق معجزة لتهديد هذا الرقم القياسي قبل انتهاء كأس العالم، مع اقترابه من نهاية موسم استثنائي.

يذكر أن كين (32 عاماً) حقق الثنائية المحلية مع بايرن ميونخ، حيث فاز بلقب الدوري الألماني للمرة الثانية على التوالي وكأس ألمانيا.