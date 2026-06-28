الريماوي يكشف عمليات ابتزاز لعابري جسر الملك حسين

خبرني -زعم الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي وجود عمليات ابتزاز تستهدف المسافرين عبر جسر الملك حسين من الأراضي الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال الريماوي، في فيديو نشره عبر صفحته، إن أشخاصًا يعرّفون أنفسهم على أنهم وسطاء يعرضون خدمات لتسجيل المسافرين عبر المنصة الخاصة بعملية التنقل بين الجانبين الأردني والفلسطيني.

وأوضح أن أحد الأشخاص الذين تواصل معهم أحد هؤلاء الوسطاء فوجئ بأن جميع الحجوزات ممتلئة حتى منتصف شهر تموز (يوليو) المقبل، ليعرض عليه الوسيط ثلاثة خيارات لتسريع موعد السفر، الأول دفع 100 دينار أردني مقابل تقديم موعد الحجز، والثاني دفع 50 دينارًا أردنيًا، بالإضافة إلى نقل كمية من السجائر من الأردن إلى الضفة الغربية، مقابل تقديم موعد السفر، أما الخيار الثالث فهو دفع 120 دينارًا أردنيًا للحصول على حجز مستعجل.

وأضاف الريماوي أن المسافر الذي يأتي في إجازة قصيرة لا يستطيع الانتظار كل هذه المدة، ما يضطره، بحسب قوله، إلى دفع مثل هذه المبالغ.

وأكد الريماوي أن لديه تسجيلات ووثائق قال إنها تثبت هذه الممارسات، داعيًا إلى معالجة هذه المشكلة ومحاربة ما وصفه بـ"السوق السوداء" الخاصة بحجوزات السفر.