الصحة العالمية: 1300 حالة وفاة مبكرة في أوروبا مرتبطة بالحرارة العالية

خبرني - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة مبكرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا خلال أسبوع من الحرارة الشديدة.

وكتب غيبريسوس على منصة "إكس": "منذ 21 يونيو، سُجّلت أكثر من 1300 حالة وفاة مبكرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا".

وأضاف: "يطلق على الإجهاد الحراري غالبا اسم "القاتل الهادئ" لأن آثاره لا تظهر دائما بشكل فوري".

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أوروبا "أسرع قارات العالم ارتفاعا للحرارة"، حيث تبلغ معدلات ارتفاع الحرارة فيها "ضعف المتوسط ​​العالمي".

وأكد أنه "لم يتم بناء المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية لتحمل مثل درجات الحرارة هذه".

ومنذ منتصف شهر يونيو تتعرض أوروبا لموجة حر غير اعتيادية إذ تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى.

وأفادت المنظمة الدولية المعنية بالمناخ "وورلد ويذر أتريبيوشن"، يوم الجمعة الماضي، بأن موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها دول أوروبية عدة تعد الأقوى في تاريخ الأرصاد الجوية في القارة.

وأعلنت السلطات مستويات الإنذار الحمراء وأغلقت المدارس، وفرضت قيودا على إقامة الفعاليات الجماهيرية، ودعت السكان إلى الابتعاد عن الأماكن المفتوحة.