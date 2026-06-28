ازمة قلبية تنهي حياة مصارع مصر جمال عبدالناصر

خبرني - توفي جمال عبد الناصر لاعب المنتخب المصري للمصارعة فجر اليوم الأحد عن عُمر يناهز 27 عاما بعد مسيرة رياضة حافلة في إفريقيا.

وجاءت الوفاة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات ولكن فشلت كل المحاولات لإنقاذه ليتوفى فجر اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على جثمان اللاعب الأولمبي الراحل جمال عبد الناصر بعد صلاة العصر اليوم الأحد في مسجد عمرو على أن يتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة في مقابر النخال.

ونعى الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح وفاة اللاعب الأولمبي جمال عبد الناصر داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.