دراسة تربط بين الميلاتونين وقصور القلب لدى مرضى الأرق

خبرني - ظهرت دراسة جديدة أن الاستخدام طويل الأمد لهرمون Melatonin (الميلاتونين)، الذي يُوصى بصرفه بوصفة طبية لعلاج الأرق، قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بمشكلات قلبية.

والميلاتونين هو هرمون يفرزه الدماغ ليلا ويساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. وتُستخدم أقراص الميلاتونين المصنعة لمساعدة بعض الأشخاص على النوم بشكل أسرع والحفاظ على نومهم لفترة أطول، كما تُباع في العديد من البلدان دون وصفة طبية باعتبارها مكملا غذائيا "طبيعيا".

وبعد تحليل السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 130 ألف مريض بالغ يعانون من الأرق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى، توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين استُخدم لهم الميلاتونين لمدة تزيد على عام كانوا أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 89% خلال السنوات الخمس التالية، مقارنة بمن لم يتناولوا الدواء.

كما أظهرت النتائج أن خطر الوفاة لأي سبب كان أعلى بنحو الضعف لدى مستخدمي الميلاتونين على المدى الطويل. وفي تحليل ثانوي، تبين أن احتمال دخول المستشفى بسبب قصور القلب ارتفع بمقدار 3.5 مرات تقريباً لدى هذه الفئة.

وأشار الباحثون إلى أن بيانات استخدام الميلاتونين استُمدت من سجلات الوصفات الطبية، ما يعني أن المجموعة الضابطة ربما ضمت أشخاصا اشتروا الميلاتونين من دون وصفة طبية واستخدموه بالفعل. لذلك، لا تثبت الدراسة وجود علاقة سببية مباشرة بين الميلاتونين وقصور القلب، لكنها تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدراسات المتعمقة.

وقال البروفيسور إيكينيديلتشوكو نادي، رئيس فريق البحث في جامعة نيويورك: "يُنظر إلى الميلاتونين على نطاق واسع باعتباره وسيلة آمنة وطبيعية للمساعدة على النوم، لذلك فوجئنا بهذه النتائج المهمة والمتسقة التي تشير إلى آثار صحية خطيرة محتملة".

ويؤكد الباحثون أن الميلاتونين لا يزال يُعد آمنا عند استخدامه لفترات قصيرة تصل إلى شهر أو شهرين، في حين تبقى البيانات المتعلقة باستخدامه على المدى الطويل محدودة للغاية، الأمر الذي يستدعي إجراء تجارب سريرية مستقبلية لتقييم سلامته بصورة أكثر دقة.