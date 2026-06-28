العراق.. اعتقال 47 نائبا ومسؤولا بتهم فساد

خبرني - أكدت مصادر عراقية رفيعة أن حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتهمين بملفات فساد مستمرة وممتدة.

وذكرت المصادر أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات أيضا.

وأضافت أن "العمليات أسفرت عن اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد".

ونشرت وكالة الأنباء العراقية أسماء بعض النواب الذين تم إلقاء القبض عليهم، وهم: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد وأعضاء مجلس النواب زياد الجنابي بهاء النوري بتهم فساد ومحمد الكربولي وعالية نصيف ومحمد جميل المياحي وحسن الخفاجي وعبد الرحمن اللويزي ومضر الكروي وهند العباسي ومحمد فرمان الجبوري وبشرى القيسي ومحمد الصيهود ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج وإبراهيم الصميدعي.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".

وأضافت أن "هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة".

وشددت على أن "جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، مشيرة إلى أنها "تستمد قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من لدن رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".

وأكدت الهيئة "حرصها التام والتزامها الثابت باطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".