إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا في البلاد

خبرني - أعلنت السلطات الصحية في جمهورية إفريقيا الوسطى عن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 24 وفاة مرتبطة بالوباء إضافة إلى 197 إصابة.

وأوضح وزير الصحة في البلاد بيير سومسي، أن المعطيات الميدانية أكدت ظهور بؤر للوباء في الدائرتين الصحيتين بيمبو ومبايكي الواقعتين جنوب غرب العاصمة بانغي.

وأضاف أنه تم اتخاذ تدابير للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة، كما اتخذت إجراءات في المدن المجاورة.

وقال الوزير إن "الحكومة في حالة تعبئة كاملة لاحتواء هذا التفشي"، داعيا السكان إلى اتباع الإرشادات الصحية والتدابير الوقائية.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد.

وكانت قد أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى حالة التأهب على خلفية تفشي وباء إيبولا القاتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

يذكر أن مرض الكوليرا ينتقل عن طريق المياه والطعام الملوّث بالبكتيريا، ويمكن أن يسبّب الجفاف والإسهال.

وعلى الرغم من القضاء على وباء الكوليرا إلى حد كبير في البلدان الغنية، فإنه لا يزال يشكل خطرا في المناطق الفقيرة التي تعاني من محدودية الوصول إلى المياه النظيفة.