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الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

  • 28 حزيران 2026
  • 15:35
الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

خبرني  - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا سقوط طائرة مروحيّة تابعة لشركة أرامكو، في رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا.

قُتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه "في يوم الأحد الموافق 28 (حزيران) يونيو 2026م وعند الساعة 6,00 سقطت طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة، وقد نتج عن الحادث استشهاد جميع ركابها، وعددهم 14 وجميعهم من المواطنين السعوديين". وأشار إلى أن "التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب" الحادث.

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