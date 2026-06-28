جامعة الزيتونة الأردنية تهنئ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بعيد ميلاده الثاني والثلاثين

خبرني - يتقدم رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعـــة الزيتونــة الأردنيــة

ورئـــــيـــــــس وأعضـــــــــــــاء هـيــئـــــــــــة الــــمـــــــــديـريــــــــــــــن

ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة

بالـتـهنـئــة والتـبريـك إلـى مـقـام صاحب السمو الملكي الأمير

الحسين بن عبد الله الثاني المعظم

ولي العهد

بـمـنـاســبــــة عـيــد ميـــلاده الثاني والثلاثين

داعيـــن الله عز وجــل ان يحفـــظ سمـــوه، ويمتعـــه بموفــــــور الصحــــة والعافيــة، ويديمــه ذخــراً وسنداً لهـذا الوطن الغالي

في ظل حضرة صاحب الجلالـة الملك عبدالله الثاني ابن الحسيـن

حفظـــه الله ورعاه