الدكتور خالد ذيب اللحام رئيساً للاتحاد العربي للنقل

خبرني - فاز الدكتور خالد ذيب اللحام، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للنقليات السياحية المالكة للعلامة التجارية “جت”، بمنصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري، بفوزه بخمسة عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات للمرشح المنافس على المنصب، وذلك خلفا الرئيس السابق المهندس خالد الحقيل، الرئيس التنفيذي لشركة النقل الجماعي السعودي "سابتكو"، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمشاركة ممثلي الدول العربية وأعضاء الاتحاد، في خطوة تعكس الثقة العربية بالكفاءات الأردنية وخبراتها في قيادة وتطوير قطاع النقل.

ويُعد الاتحاد العربي للنقل البري هيئة عربية متخصصة في شؤون تنمية وتطوير وتنظيم وتكامل قطاع النقل البري في الوطن العربي، وقد أنشئ الاتحاد بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 745 بتاريخ 7/6/1976. وقد باشر الاتحاد مهامه اعتباراً من 1/6/1979، ويضم في عضويته عدد من الهيئات والمؤسسات والمنشآت والجمعيات والشركات العربية العاملة في مجال النقل البري من القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني. ويعمل الاتحاد حالياً ضمن إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويتمتع بصفة العضو المراقب في مجلس وزراء النقل العرب، المجلس الوزاري العربي السياحي وكذلك اللجنة الفنية لاتفاقية العبور الترانزيت بين دول الجامعة العربية، كما يشارك الاتحاد بصفة عضو مراقب في كافة اللجان الفرعية والقطاعية واللجان الدائمة للنقل المنبثقة عن جامعة الدول العربية وكذلك يشارك الاتحاد في عضوية الاتحاد الدولي للنقل على الطرق بصفة عضو مراقب ويتمتع الاتحاد بالعضوية الكاملة في الاتحاد العربي للنقل العام (UITP).

ويحمل انتخاب الدكتور اللحام أهمية خاصة في ظل ما يشهده قطاع النقل من تحولات متسارعة، حيث يمتلك خبرة واسعة في إدارة وتشغيل النقل العام ثابت التردد والسياحي والمتخصص، وقاد خلال السنوات الماضية مجموعة شركات “جت” نحو تطوير خدماتها، وتوسيع شبكة عملياتها، واعتماد حلول تقنية حديثة أسهمت في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد الدكتور اللحام أن الثقة التي منحه إياها أعضاء الاتحاد تمثل مسؤولية كبيرة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل وفق رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز التكامل العربي في قطاع النقل، وتفعيل دور الاتحاد كمظلة للتعاون بين أعضائه، بما يخدم مصالح الدول العربية ويواكب التطورات العالمية في هذا القطاع.

وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة ستشمل إعداد استراتيجية عربية لتطوير النقل البري، وتعزيز الربط بين الدول العربية، وتسهيل حركة النقل العابر، ودعم التحول الرقمي من خلال تطوير الأنظمة الذكية وإدارة الأساطيل وتبادل البيانات، إلى جانب رفع معايير السلامة والجودة والاستدامة البيئية، وتوسيع برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع، وإقامة شراكات مع المؤسسات العربية والدولية والقطاع الخاص لدعم مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.

كما أكد أن الاتحاد سيعمل على تعزيز التكامل بين قطاعي النقل والسياحة، وتشجيع المبادرات التي تسهم في زيادة حركة السياحة العربية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي للدول العربية كمركز إقليمي للنقل والتجارة.

ويُنظر إلى انتخاب الدكتور خالد ذيب اللحام رئيساً للاتحاد العربي للنقل باعتباره محطة مهمة تعزز الحضور الأردني في المحافل العربية، وتؤكد المكانة التي وصل إليها الأردن في قطاع النقل، كما يعكس الثقة العربية بالخبرات الأردنية وقدرتها على قيادة مرحلة جديدة من التعاون والتطوير بما يخدم مستقبل النقل العربي المشترك.