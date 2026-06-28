سينما (شومان) تعرض الفيلم البوليفي أوتاما الثلاثاء

خبرني - تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، يوم بعد غد الثلاثاء، الفيلم البوليفي "أوتاما" للمخرج أليخاندرو لويزا، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في قاعة السينما، والساعة الثامنة مساء في الهواء الطلق، وذلك بمقر المؤسسة بجبل عمان.

ويحكي الفيلم البوليفي، ذو الإنتاج المشترك مع دول أخرى، قصّة زوجين مسنّين من سكّان جبال الأنديز الأصليّين، يتحدّثان لغة الكيتشوا، ويسكنان منطقة ألتيبلانو القاحلة مع قطيع اللاما خاصّتهما. يزداد الجفاف ويشتدّ إلى الحدّ الذي يدفع بجيرانهما في القرية للهجرة إلى المدينة القريبة، بينما يصرّ فيرجينيو على إخفاء مرضه الشديد عن زوجته سيسا، يزورهما حفيدهما كليفر، الذي يكتشف مرض جدّه ويحاول إقناعهما بالرحيل إلى المدينة معه. بيد أنّ فيرجينيو يبدي رفضا شديدا، إذ لديه خطة أخرى مختلفة تماما.

يعدّ "أوتاما" الفيلم الروائيّ الطويل الأوّل الذي يحقّقه الممثّل البوليفيّ الناجح أليخاندرو لويزا والذي كتبه أيضا، وقد نجح في جعل الفيلم يكرّسه مخرجًا من طراز رفيع، لقي إشادات كثيرة، إذ عرض لأوّل مرّة في مهرجان سندانس، وتلقّى تقريضا ملفتًا من عدد من النقّاد، وقد فاز الفيلم بعدد كبير من الجوائز، وحظي بترشيحات، كما عرض في عدد من دور العرض في عدد من دول العالم.

يعرض الفيلم مشكلة بيئية حقيقيّة يعاني منها سكّان تلك المنطقة، ألا وهي الجفاف. وهو كذلك يقدّم مشكلة إنسانيّة اجتماعيّة عامّة تتعلّق بالصلة المعقّدة بين أجيال ابتعدت عن بعضها ثقافيّا ولغويّا حتّى بات التفاهم بينها مستحيلا، إذ إنّ سيسا تتفاهم بصعوبة باللغة الإسبانية مع حفيدها، بينما لا تفاهم مطلقا بينه وبين جدّه. يأتي هذا كلّه تحت ثيمة انتظار الموت، وكأن فيرجينيو يقول: أريد أن تبقى حياتي كما هي إلى لحظة الوفاة، فلربّما كان الموت أحيانًا أسهل من التغيير.

يصوّر الفيلم هذه القضايا والثيمة والمقولات في قالب بصريّ أخّاذ، يعرض طبيعة منطقة ألتيبلانو المتصحّرة، وبيوت قراها الخالية، وآخر ينابيعها، ينبوع بعيد تسير سيسا مسافة كبيرة إليه لتأتي ببعض الماء كلّ يوم. كما يصوّر حياة رعاة اللاما، مع حضور رمزيّ لطائر الكندور الذي يرمز لرحلة قادمة بعيدة المستقرّ، أتراها رحلتهم إلى المدينة أم إلى الحياة الأخرى.

رغم ما يظهر من قسوة الجد فيرجينيو بصورة عامّة من نظرته إلى المرض وعموم تصرّفاته، وخاصّة تجاه حفيده، فإنّه عند علمه بكون حفيده كليفر ينتظر مولودًا، يخطط لمساعدته بكلّ ما لديه .

إيقاع الفيلم البطيء يصوّر الحياة البعيدة عن مظاهر المدنيّة، ويكرّس أجواءه التي رسمتها ريشة المخرج بقصديّة واضحة، ويسيطر فيه هدوء مطبق، لا تقطعه الموسيقا التصويرية الخارجيّة إلّا مرّة واحدة. يعتني لويزا بكادرات الفيلم لتحمل كل لقطة معنى يخدم الحبكة البسيطة على مستوى الأحداث، المعقّدة في الوقت نفسه على مستوى المشاعر وما يدور في خلد الشخصيّات من أفكار ومخاوف.