البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Business Consult  لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة

خبرني - في إطار استراتيجيته المتواصلة لتطوير خدماته الرقمية وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "" Business Consult، الرائدة في حلول التحول الرقمي، بهدف تطبيق منظومة متكاملة للتوقيع الإلكتروني والأرشفة الرقمية، بما يدعم توجهات البنك نحو تقديم خدمات مصرفية أكثر أماناً وكفاءة وموثوقية.

ووقع الاتفاقية رئيس قطاع المساندة والعمليات في البنك الأردني الكويتي داود عيسى، والرئيس التنفيذي لشركة Business Consult هاني السعدي، بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

وتُعد هذه الشراكة خطوة متقدمة ضمن جهود البنك المستمرة لتحديث بنيته الرقمية وتبني أحدث الحلول التقنية التي تواكب متطلبات العمل المصرفي وتلبي احتياجات العملاء المتنامية.

وقد صُمم المشروع بما يتوافق مع التوجهات الوطنية للرقمنة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بما يضمن أعلى مستويات الامتثال والمواءمة مع التشريعات والمعايير المعمول بها، ويشمل تطبيق حلول التوقيع والأرشفة الرقمية بما يعزز كفاءة العمليات ويُسهم في تسريع إنجاز المعاملات. وتستند الحلول المقدمة من شركة Business Consult إلى تقنيات التوقيع الإلكتروني التابعة لشركة Euronovate Group، الرائدة عالمياً في خدمات الثقة الرقمية، والتي تُمثلها شركة Business Consult حصرياً في الأردن.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، أوضح رئيس قطاع المساندة والعمليات في البنك الأردني الكويتي داود عيسى، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك نحو تطوير بيئة عمل رقمية متكاملة، وتعكس التزامه المستمر بتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف عيسى أن المشروع سيسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسريع إنجاز العمليات عبر مختلف خدمات وقنوات البنك، إلى جانب دعم متطلبات الامتثال الرقابي ، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وتجربة العملاء، ويعزز من مرونة وجاهزيته لمواكبة المتغيرات المستقبلية في القطاع المصرفي.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Business Consult هاني السعدي، عن اعتزازه بهذا التعاون مع مؤسسة مصرفية عريقة كالبنك الأردني الكويتي، مبيناً أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، وتسهم في دعم جهود البنك نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد أحدث الحلول والتقنيات العالمية.

وأضاف السعدي أن تطبيق حلول التوقيع الإلكتروني المتقدم والمؤهل، إلى جانب أنظمة الأرشفة الرقمية، يشكل نموذجاً متطوراً للتحول الرقمي في القطاع المصرفي، ويسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، انسجاماً مع توجهات المملكة نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية والمالية الذكية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع بشكل تدريجي عبر مختلف القطاعات التشغيلية في البنك، بما يعزز جاهزيته الرقمية ويرسخ مكانته كمؤسسة مصرفية تتبنى أفضل الممارسات العالمية وتواكب متطلبات المستقبل.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك الأردني الكويتي الرامية إلى تعزيز جاهزيته الرقمية وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات العملاء المتنامية.