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تعيين الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع عضو شرف بمجمع اللغة العربية الأردني

  • 28 حزيران 2026
  • 14:21
تعيين الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع عضو شرف بمجمع اللغة العربية الأردني

خبرني - ضمن جهود المجمع الساعية إلى مدّ جسور التواصل مع العلماء والمؤسسات ذات الصلة في سبيل خدمة اللغة العربية، قرّر رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، بناءً على تنسيب الأساتذة في المكتب التنفيذي في اجتماعه السادس لعام 2026م، تعيين الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع عضو شرف في المجمع، استناداً إلى المادة (٨/ج) من قانون المجمع، التي تنص على أنْ "يُعيّن عضو الشرف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المكتب التنفيذي".

ويُعدّ الدكتور عبدالعزيز بن ناصر المانع من أبرز القامات الأكاديمية والبحثية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي في مجال تحقيق المخطوطات والتراث الأدبي؛ حيث يحمل درجة الدكتوراة من جامعة إكزتر البريطانية، وعمل أستاذاً في جامعتي أم القرى والملك سعود، وتولى عدة مناصب إدارية وتحريرية بارزة، بالإضافة إلى إدارته للمكتب التعليمي السعودي في كاليفورنيا وعمله كأستاذ زائر بجامعة سوسة في تونس، وله إنتاج علمي غزير يتجاوز خمسة عشر مؤلفاً تراثياً محققاً، إلى جانب عشرات البحوث والدراسات المنشورة والمشاركات الفاعلة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية لخدمة لغة الضاد.

وتقديراً لمسيرته العلمية المتميزة، حاز الدكتور المانع "جائزة الملك فيصل العالمية فرع اللغة العربية والأدب" عام 2009م، كما تم اختياره شخصية تراثية لعام 2018م من قبل المنظمة العربية للثقافة والفنون (الألكسو)، وتوّجت جامعة الملك سعود عطاءه بتخصيص كرسي بحثي باسمه (كرسي الدكتور عبدالعزيز المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها)، الذي أسهم بشكل فعال في نشر قرابة 50 مؤلفاً وعقد دورات ومحاضرات نوعية في تحقيق التراث وتنمية الكفاءة اللغوية.

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