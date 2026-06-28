إسرائيل.. 5 قتلى في 24 ساعة داخل المجتمع العربي

خبرني - شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا متسارعا في أعمال العنف في يافا وقلنسوة وحولون والطيبة مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة.

وقتل رجل في الثلاثينيات من عمره إثر انفجار سيارة في شارع "هلوهاميم" بمدينة حولون (منطقة دان). ونقل الضحية إلى مستشفى "وولفسون" في حالة حرجة، حيث أعلن الأطباء وفاته لاحقا.

يأتي ذلك، بينما قتل الشاب إياد غراب (38 عاما) على الفور إثر تفجير مركبة بعبوة ناسفة في شارع "سهرون" قرابة السابعة صباح اليوم، وأصيب طفله البالغ من العمر 6 سنوات، والذي كان برفقته في طريقه إلى المدرسة، بجروح وصفت بالمتوسطة إلى المستقرة، ويتلقى العلاج في مستشفى "وولفسون".ا

وفي صباح الأحد أيضا، قتل رجلان في منطقة قلنسوة جراء تعرضهما لإطلاق نار مباشر ومستهدف في المدينة.

وكان الشاب بكر نصيرات (19 عاما) قتل فجر اليوم وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لإطلاق نار في الطيبة.

وتفحص تحقيقات الشرطة بشكل مكثف ما إذا كان تفجير سيارة إياد غراب في يافا هو عمل انتقامي مرتبط بنزاع عائلي، وتحديدا في أعقاب مقتل الفتى أحمد جباري في يافا يوم الخميس الماضي.

وبمقتل إياد غراب، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 134 قتيلا.

يواصل القادة المحليون والأهالي توجيه انتقادات لاذعة للسلطات الإسرائيلية وجهاز الشرطة، متهمين إياهم بالفشل في تفكيك عصابات الجريمة المنظمة والحد من انتشار السلاح غير القانوني في البلاد.