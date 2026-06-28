سورية.. اعتقال والدين في ريف دير الزور بتهمة تعذيب طفلهما

خبرني - أفادت مصادر أهلية في محافظة دير الزور لـRT بأن قوات الأمن الداخلي ألقت القبض على والدي طفل في بلدة محيميدة في ريف المحافظة الغربي بتهمة تعذيب وضرب طفلهما ضربا مبرحا.

وجاء ذلك بعد مدة قصيرة من تمكن الطفل من الهرب واللجوء إلى أحد منازل البلدة حيث قام أصحاب المنزل بحمايته ورعايته وحين وقفوا على حالته الصحية والنفسية المتردية حيث أصيب بجروح ونزيف لم يترددوا في اخبار الأمن الداخلي عن الواقعة فحضرت على الفور دورية إلى البلدة وقامت باعتقال الأب والأم الذين تجردا من العاطفة الفطرية التي تجمع كل أب وأم بأطفالهما.

وذكرت مصادرنا بأن الطفل يقيم حاليا في مكان آمن وقد أثارت قصته حمية الأهالي لدرجة أنهم طالبوا الجهات المختصة بتأمين الحماية والرعاية الطبية اللازمة له، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق والديه الذين أقدما على فعل مدان ومستنكر بحق فلذة كبديهما.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من الجهات الرسمية على الحادثة.

ويعيش المجتمع السوري تداعيات الحرب التي انعكست بشكل كبير على العلاقات الإجتماعية والعائلية فتكررت خلال المدة الأخيرة حوادث العنف الأسري في عدة مناطق من سوريا، وسط ارتفاع أصوات المنظمات الحقوقية التي حذرت من ارتفاع حوادث العنف الأسري والتعدي على الأطفال في ظل غياب آليات لحمايتهم على المستويات الجسدية والنفسية وانعكاس الفقر المدقع الذي تعيشه أغلبية الأسر السورية على واقع الأطفال ومستقبلهم.