أسرة سائق موقوف في السعودية تناشد بأطلاق سراحه وتبرئته بعد ثبوت براءته في الأردن

خبرني - روى نجل سائق أردني موقوف في السعودية على خلفية قضية مخدرات، تفاصيل القضية، مؤكداً أن والده لا علاقة له بالمواد المضبوطة، وأن التحقيقات التي أجريت في كل من الأردن والسعودية لم تثبت تورطه أو علمه بوجودها.

وقال الشاب لخبرني إن والده كان يعمل سائق شاحنة حر ، وان إحدى شركات المقاولات في الأردن تواصلت معه ، وطلبت منه نقل شحنة إلى السعودية، وكانت عبارة عن رأس كسارة ، حيث سلم الشحنة في منفذ عرعر، قبل أن يتوجه لاستلام شحنة أخرى متجهة إلى الأردن.

وبين انه في وقت لاحق أوقفت السلطات السعودية والده ، بعد العثور على مخدرات في رأس الكسارة المملوك للشركة الأردنية، علما انه لم يعثر على أي كمية مخدرات في داخل الشاحنة.

وأضاف أن السلطات الأردنية كشفت ملابسات القضية، وألقت القبض على عدد من المتورطين فيها، كما صدرت أحكام بحق عدد منهم، من بينها حكم على نجل صاحب الشركة الذي طلب من والده إيصال الشحنة، والذي لا يزال فاراً خارج البلاد.

وأوضح أن السلطات السعودية ألقت القبض أيضاً على ثلاثة سعوديين متورطين في القضية، مشيراً إلى أن والده لا يزال موقوفاً، فيما لم تبدأ محاكمته حتى الآن.

وناشد نجل السائق السلطات السعودية الإسراع في إجراءات المحاكمة، كما دعا السلطات الأردنية إلى التواصل مع نظيرتها السعودية لمتابعة القضية، لافتاً إلى أن والده، البالغ من العمر نحو 60 عاماً، تدهورت حالته الصحية خلال فترة توقيفه.

وأشار إلى أن الصور التي انتشرت قبل يومين عبر وسائل الإعلام السعودية تعود إلى القضية ذاتها، التي مضى عليها نحو عامين، وليست مرتبطة بقضية جديدة.