(رونالدو هو المشكلة).. تعليق تلفزيوني يشعل أزمة في مونديال 2026

خبرني - أشعل معلق قناة NOS الهولندية موجة واسعة من الجدل خلال تغطيته مباراة البرتغال وكولومبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وذلك بعدما وجه انتقادات حادة إلى قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما أثار غضب الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومنذ الدقائق الأولى للمباراة، وصف المعلق أرمان أفساروجلو رونالدو بأنه "مشكلة" للمنتخب البرتغالي، متسائلا عما إذا كان وجوده بات يحد من قدرة الفريق على تقديم أفضل مستوياته، معتبرا أن النجم المخضرم لم يعد قادرا على المحافظة على إيقاع اللعب كما في السابق.

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ عاد المعلق خلال سير اللقاء ليؤكد أن تحركات رونالدو أصبحت محدودة، وأن المنتخب يفتقد للحيوية بسبب بطء إيقاعه، وهي تصريحات أثارت استياء شريحة كبيرة من المتابعين.

وعقب المباراة، انهالت ردود الفعل الغاضبة على منصة "إكس"، حيث اتهم كثيرون المعلق بالتخلي عن الحياد وإقحام آرائه الشخصية في التعليق، معتبرين أن انتقاداته لرونالدو تجاوزت حدود التحليل الفني.

وطالب عدد من الجماهير القناة بإسناد مباريات البرتغال إلى معلقين أكثر حيادية، فيما رأى آخرون أن الهجوم المتكرر على رونالدو بدا وكأنه حملة شخصية، مؤكدين أن المشاهد ينتظر تعليقا مهنيا يركز على أحداث المباراة، لا على انتقاد لاعب بعينه.