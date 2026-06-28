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وفاة الحاجة حمامة فارس فجيج الطراونة والدة الدكتور راضي

  • 28 حزيران 2026
  • 12:50
وفاة الحاجة حمامة فارس فجيج الطراونة والدة الدكتور راضي

خبرني - بقلوب يملؤها الحزن و الاسى وبنفوس تستشعر بالالم الكبير وإيماناً بقضاء الله وقدره وحكمة الواحد القاهر

             تنعى عشائر الطراونة
      الحاجة حمامة فارس فجيج الطراونة

ارملة المرحوم الحاج عبدالمجيد عاتق الطراونة

والدة الدكتور راضي والدكتور وصفي والدكتور غازي والدكتور رياض 
وشقيقاتهم 

وشقيقة كل من المرحوم الاستاذ صالح والمرحوم الاستاذ مصلح والمرحوم الاستاذ محمد والدكتور علي  والمهندس زكريا و الاستاذ عزات  والمرحوم كمال والدكتور خلف والاستاذ صلاح و شقيقاتهم

سيتم الدفن في مقبرة ام حماط اليوم الأحد بعد صلاة الظهر 

تقبل التعازي ابتداء من اليوم بعد الدفن مباشرة وغداً من الساعة الرابعة مساء في جمعية ام حماط 
ويوم الثلاثاء  سيكون العزاء في عمان ديوان ابناء الكرك /دابوق
 من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً للرجال والنساء

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