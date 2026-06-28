حملة اعتقالات تطال مسؤولين فاسدين في العراق

خبرني - شهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، في وقت مبكر من صباح الأحد، انتشارا أمنيا واسعا ومكثفا، وعمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين كبارا على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.

وأفاد مصدر أمني للجزيرة بأن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ حملة اعتقالات شملت شخصيات سياسية ونوابا، بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بناء على أوامر قضائية.

وتزامنت هذه التحركات مع تشديد الإجراءات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، التي تضم مقار لسفارات وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية ومساكن لمسؤولين رفيعي المستوى.

انتشار عسكري وتكتم رسمي

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وجودا مكثفا لآليات عسكرية ومركبات ثقيلة، بينها دبابات ومدرعات، داخل أجزاء من المنطقة الخضراء، كما وثقت اللقطات وجود عناصر أمنية داخل مجمعات سكنية ومنازل، مع إغلاق عدد من البوابات الرئيسة للمنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت شوارع العاصمة بغداد تحركات لآليات أمنية في عدة مواقع، وفقا لمشاهد بثتها حسابات إعلامية محلية.

وبالرغم من تصاعد الأنباء حول طبيعة هذه العمليات والأسماء المستهدفة بالاعتقال -والتي تداولتها وسائل إعلام محلية- فإنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات الحكومية أو الأمنية العراقية لتوضيح ملابسات الحدث أو تأكيد تفاصيل الاعتقالات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.