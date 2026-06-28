أورنج الأردن تشارك وتدعم الشركات الناشئة في مؤتمر VivaTech العالمي

خبرني - في إطار التزامها المستمر بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن، شاركت أورنج الأردن ممثلةً ببرنامج "BIG by Orange" في مؤتمر "VivaTech 2026"، أحد أبرز الفعّاليات العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، والذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة نخبة من المستثمرين والخبراء وروّاد القطاع الرقمي من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في المعرض ممثلين من أورنج الأردن، بالإضافة إلى شركة "LOGATTA" المدعومة منها، حيث استعرضت الشركة منتجها المبتكر ""Accord، وهي منصة تساعد الشركات على أتمتة إدارة العقود والوصول الفوري إلى البيانات وتحليلها بكفاءة عالية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التشبيك والتوسع العالمي للشركات الناشئة، نظّمت مجموعة أورنج العالمية فعّالية عرض تجريبي (Demo Day) للشركات المدعومة منها في أكثر من أربع وعشرين دولة حول العالم في مقرها "Orange Gardens" في باريس، ما أتاح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع شركاء محتملين وخبراء من منظومة ابتكار أورنج العالمية.

وأكدت أورنج الأردن التزامها الراسخ في دعم روّاد الأعمال الأردنيين وتعزيز مواهبهم، وإتاحة فرص استثنائية للتواجد في المنصات التكنولوجية الكبرى لتمكينهم من استعراض خدماتهم ومنتجاتهم المبتكرة أمام المستثمرين، وفتح أبواب الأسواق العالمية أمامهم، وتطوير مهاراتهم عبر الاطلاع على أحدث التوجهات التقنية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "BIG by Orange" يوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب، والتوجيه، والتشبيك لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

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