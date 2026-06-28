الصرايرة والشوابكة أنسباء - صور

خبرني - توجهت جاهة عشائرية ضمت عدداً من الشيوخ والوجهاء من محافظة الكرك ومختلف مناطق المملكة، برئاسة العين جمال الصرايرة، إلى ديوان عشيرة الشوابكة في منطقة جرينة بمحافظة مادبا، لطلب يد كريمة العميد المتقاعد المهندس نايف باشا سالم الشوابكة "أبو شهم"، لابنهم المهندس محمد أحمد حسن الصرايرة.

وبعد الترحيب بالجاهة والحضور، ألقى العين جمال الصرايرة كلمة طلب فيها يد العروس على سنة الله ورسوله، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة تحث على الزواج وتؤكد مكانته في بناء الأسرة والمجتمع.

من جانبه، رحب العين الأسبق محمد سالم الشوابكة "أبو خوام" بالجاهة، معلناً القبول والإيجاب والموافقة على هذه المصاهرة الكريمة، قبل أن يقرأ الحضور الفاتحة على نية القبول والتوفيق.

ألف مبارك للعروسين، وبالرفاه والبنين.