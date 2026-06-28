كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية تحصل على الاعتماد الأمريكي الدولي (ACPE) حتى عام 2030

خبرني - حققت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية إنجازاً أكاديمياً جديداً يضاف إلى سجل الجامعة والكلية الحافل بالريادة والتميز، وذلك بحصولها على قرار استمرار الاعتماد الأمريكي الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلاني الأمريكي (Accreditation Council for Pharmacy Education - ACPE) لمدة أربع سنوات إضافية، لغاية عام 2030.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة والكلية في تطوير برامجها الأكاديمية والارتقاء بجودة التعليم والتدريب الصيدلاني وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حيث يُعد اعتماد ACPE من أبرز الاعتمادات الدولية المتخصصة في التعليم الصيدلاني.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان عن اعتزازه بهذا الإنجاز النوعي الذي يجسد رؤية الجامعة الاستراتيجية في تحقيق التميز الأكاديمي وترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها برامج الجامعة الأكاديمية على المستويين المحلي والدول، كما عبّر الوديان عن شكره وتقديره لعميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج، ولأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة والخريجين، وكافة الشركاء وأصحاب العلاقة الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز والمحافظة عليه، مشيداً بروح العمل الجماعي والالتزام الراسخ بمعايير الجودة والتميز، ومؤكداً أن هذا النجاح يجسد قدرة الكلية على المنافسة عالمياً وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التميز والابتكار رغم حداثة نشأتها، وقدرتها على ترسيخ مكانة جامعة عمان العربية كمؤسسة أكاديمية رائدة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في القطاع الصحي والمجتمع محلياً وعالمياً.

بدورها أكدت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية، بأن استمرارية الاعتماد الدولي حتى عام 2030 محطةً بارزةً في مسيرة كلية الصيدلة والجامعة، وترجمةً حقيقيةً لرؤيتهما في التميز الأكاديمي والريادة العالمية، إذ يمثل شهادة عالمية على جودة البرنامج الأكاديمي وكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية وتميز الطلبة والخريجين، كما يؤكد نجاح الكلية في المحافظة على أعلى معايير الجودة في التعليم الصيدلاني، ويعزز مكانتها بين كليات الصيدلة المتميزة إقليمياً ودولياً، ويمثل دافعاً لمواصلة مسيرة التطوير والابتكار، وأضافت أبو حويج بأن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للدعم المستمر من رئاسة الجامعة وإدارتها، والجهود المخلصة التي بذلها أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة والخريجون وشركاء التدريب الميداني، مؤكدةً أن الكلية تواصل تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وتعزيز بيئتها التعليمية بأحدث تقنيات التعليم، بما يواكب المعايير والممارسات العالمية الحديثة، وبما يسهم في تخريج صيادلة يمتلكون المعرفة والمهارات المهنية والقيادية اللازمة لخدمة المجتمع والقطاع الصحي.

ويشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد الزيارة التقييمية الافتراضية التي أجرتها لجنة الاعتماد التابعة لمجلس اعتماد التعليم الصيدلاني الأمريكي خلال شهر شباط 2026، والتي ضمت الأستاذ الدكتورة رينا شيزنت عميد كلية الصيدلة في جامعة أيوا الامريكية، والاستاذ الدكتور دانييل مالكوم رئيس قسم الصيدلة في جامعة لويفيل كنتاكي الامريكية، والدكتورة عزة محمود من جامعة المستقبل المصرية، حيث عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات عن بُعد مع إدارة الجامعة وعمادة كلية الصيدلة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة والخريجين وشركاء التدريب الميداني، للاطلاع على مختلف جوانب العملية التعليمية والتدريبية ومدى توافقها مع معايير الاعتماد الدولية.