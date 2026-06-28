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  • "البوتاس العربية" تهنئ سمو الأمير الحسين بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين

"البوتاس العربية" تهنئ سمو الأمير الحسين بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين

  • 28 حزيران 2026
  • 11:40
البوتاس العربية تهنئ سمو الأمير الحسين بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين

خبرني - يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين.
وإذ تحتفي شركة البوتاس العربية بهذه المناسبة العزيزة، فإنها تضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ سموه، ويمدّه بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه ويسدد خطاه، ويعينه على مواصلة مسيرته في خدمة الوطن ورفعة الأردن وازدهاره، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
وكل عام وسموكم بألف خير.

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