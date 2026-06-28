سكالوني يكشف موقفاً نبيلاً لميسي أمام الأردن

خبرني - كشف ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن الأسطورة ليونيل ميسي طلب وضعه احتياطياً أمام الأردن وذلك حتى يمنح زملاءه المزيد من دقائق اللعب في المباراة التي فاز فيها "راقصو التانغو" بثلاثية لهدف، لأنه ليس مهووساً بالأرقام القياسية.

وشارك ميسي كبديل في الدقيقة 60 في ملعب "دالاس"، وسجل هدفاً من ركلة حرة في الدقيقة 80 ليواصل سلسلة أهدافه التي جعلته يتجاوز الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الفرنسي جوست فونتين والبرازيلي جايرزينيو.

وأصبح الأسطورة أول لاعب يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في كأس العالم لكرة القدم، عندما سجل هدفاً لصالح الأرجنتين أمام الأردن في دالاس، يوم الأحد، متجاوزاً بذلك جوست فونتين وجايرزينيو.

وبعد المباراة، أوضح سكالوني أن ميسي كان بإمكانه اللعب 90 دقيقة وزيادة أرقامه، لكن اللاعب فضل منح دقائق لعب لزملائه لأنه "لا يفكر في الأرقام القياسية".

وأضاف مدرب الأرجنتين في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: كان يمكنه زيادة أهدافه، دون التقليل من الخصم، لكنه فضل أيضاً أن يكون لدى زملائه دقائق لعب.

وزاد: فضّل أيضاً أن يفكر في القادم، وهذا يحسب له كثيراً، لأنه لا يفكر في تلك الأرقام التي يتحدث عنها الجميع كثيراً، لذا أنا سعيد لأنه قرر ذلك.

وستواجه الأرجنتين منتخب الرأس الأخضر في دور 32 في ميامي، وقال سكالوني إنه لن يستهين بالفريق الذي يشارك في البطولة لأول مرة.