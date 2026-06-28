قمم مرتقبة.. مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026

خبرني - تنطلق مرحلة الأدوار الإقصائية من مونديال 2026 اليوم الأحد، بمواجهات قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات، في أولى مراحل خروج المغلوب التي لا تقبل القسمة على اثنين.

جدول مباريات دور الـ32 (المواعيد بتوقيت موسكو ومكة المكرمة)

الأحد 28 يونيو

جنوب إفريقيا x كندا (22:00)

الاثنين 29 يونيو

البرازيل x اليابان (20:00)

ألمانيا x باراغواي (23:30)

الثلاثاء 30 يونيو

هولندا x المغرب (04:00)

كوت ديفوار (ساحل العاج) x النرويج (20:00)

الأربعاء 1 يوليو

فرنسا x السويد (00:00)

المكسيك x الإكوادور (04:00)

إنجلترا x الكونغو الديمقراطية (19:00)

بلجيكا x السنغال (23:00)

الخميس 2 يوليو

الولايات المتحدة x البوسنة والهرسك (03:00)

إسبانيا النمسا (22:00)

الجمعة 3 يوليو

كرواتيا x البرتغال (02:00)

سويسرا x الجزائر (06:00)

أستراليا x مصر (21:00)

السبت 4 يوليو

الأرجنتين x كاب فيردي (الرأس الأخضر) (01:00)

غانا x كولومبيا (04:30)

ثمن نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ16)

السبت 4 يوليو

الفائز من مباراة جنوب إفريقيا × كندا × الفائز من مباراة ألمانيا × باراغواي (20:00).

الأحد 5 يوليو

الفائز من مباراة البرازيل × اليابان × الفائز من مباراة كوت ديفوار × النرويج (00:00).

الفائز من مباراة هولندا × المغرب × الفائز من مباراة فرنسا × السويد (23:00).

الإثنين 6 يوليو

الفائز من مباراة المكسيك × الإكوادور × الفائز من مباراة إنجلترا × الكونغو الديمقراطية (03:00).

الفائز من مباراة إسبانيا × النمسا × الفائز من مباراة كرواتيا × البرتغال (22:00).

الثلاثاء 7 يوليو

الفائز من مباراة بلجيكا × السنغال × الفائز من مباراة الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك (03:00).

الفائز من مباراة أستراليا × مصر × الفائز من مباراة غانا × كولومبيا (07:00).

الفائز من مباراة سويسرا × الجزائر × الفائز من مباراة الأرجنتين × كاب فيردي (23:00).

ربع نهائي كأس العالم 2026

الخميس 9 يوليو

الفائز من مواجهة (جنوب إفريقيا/كندا × ألمانيا/باراغواي) × الفائز من مواجهة (البرازيل/اليابان × كوت ديفوار/النرويج) (23:00).

الجمعة 10 يوليو

الفائز من مواجهة (بلجيكا/السنغال × الولايات المتحدة/البوسنة والهرسك) × الفائز من مواجهة (أستراليا/مصر × غانا/كولومبيا) (22:00).

الأحد 12 يوليو

الفائز من مواجهة (هولندا/المغرب × فرنسا/السويد) × الفائز من مواجهة (المكسيك/الإكوادور × إنجلترا/الكونغو الديمقراطية) (00:00).

الفائز من مواجهة (إسبانيا/النمسا × كرواتيا/البرتغال) × الفائز من مواجهة (سويسرا/الجزائر × الأرجنتين/كاب فيردي) (04:00).

نصف النهائي

الثلاثاء 14 يوليو

الفائز من ربع النهائي الأول × الفائز من ربع النهائي الثاني (22:00).

الأربعاء 15 يوليو

الفائز من ربع النهائي الثالث × الفائز من ربع النهائي الرابع (22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث

الأحد 19 يوليو

الخاسر من نصف النهائي الأول × الخاسر من نصف النهائي الثاني (00:00).

المباراة النهائية

الأحد 19 يوليو

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني (22:00).