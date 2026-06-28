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حزن واسع بعد وفاة الأردني علي يوسف صوالحة في زلزال فنزويلا

  • 28 حزيران 2026
  • 11:08
حزن واسع بعد وفاة الأردني علي يوسف صوالحة في زلزال فنزويلا

خبرني - خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة المواطن الأردني علي يوسف صوالحة، إثر الزلزالين اللذين ضربا جمهورية فنزويلا.

وتداول رواد مواقع التواصل خبر الوفاة على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم، فيما امتلأت الصفحات برسائل التعزية والدعاء للفقيد بالرحمة، ولعائلته بالصبر والسلوان.

كما تفاعل كثيرون مع مناشدات لإجلاء أبناء الفقيد من فنزويلا، داعين إلى تسهيل عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي لحكومة وشعب جمهورية فنزويلا بضحايا الزلزالين، مؤكدة تضامن الأردن مع فنزويلا في هذا المصاب، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ولا يزال خبر وفاة صوالحة يحظى بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، وسط دعوات بالرحمة له والسلامة لأفراد أسرته.

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