ولي العهد: كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا

خبرني - قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأحد، إن الأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية.

وأضاف عبر انستغرام مع ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم: "كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا".

وتابع: "لم نخسر شيئا بل كسبنا 11 قدوة لـ12 مليون أردني".

وتابع ولي العهد: "اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات والشواهد كثيرة".

وتاليا نص ما نشره ولي العهد : "نعم لم نكسب نقاط… ولكننا كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا… رأينا شماغنا المهدب على أكتاف الأصدقاء والمنافسين وحتى رجال الأمن والمنظمين… رأينا كبرى وكالات الأنباء العالمية تتغنى بأخلاق النشامى وبحضورهم الوازن… رأينا شاشات التلفزة العالمية تتغنى بالحضور اللافت للجماهير الأردنية… رأينا الروابط الاجتماعية بين أبناء الجالية في أبهى صورها مستحضرين ومفتخرين بهويتهم الأردنية… رأينا داعمين وعاشقين للأردن من مختلف أقطار العالم… لم نخسر شيئاً بل كسبنا 11 قدوة لـ 12 مليون أردني.. هكذا يُبذل العطاء لأجل وطننا هكذا نتوحد تحت راية واحدة؛ فالأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية… وأقولها بفخر: نحن الأردن نحن أرض النشامى… اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات والشواهد كثيرة… إنها المرة الأولى في كأس العالم ولكنها ليست الأخيرة… طموح الأردنيين حالة استثنائية".