*
الاحد: 28 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

البلقاء التطبيقية تمدد التسجيل لامتحان الشامل حتى 2 تموز المقبل

  • 28 حزيران 2026
  • 10:00
البلقاء التطبيقية تمدد التسجيل لامتحان الشامل حتى 2 تموز المقبل

خبرني - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، الأحد، عن تمديد فترة التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2026، حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 تموز 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل.

وأكدت الجامعة في بيان صحفي أن التسجيل يتم من خلال الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التي استكمل الطالب فيها متطلبات النجاح، وفقاً للتعليمات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة، كما يحق للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في هذا الفصل التقدم للامتحان.

ودعت الجامعة الطلبة الراغبين بالتقدم إلى المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة، والاطلاع على التعليمات ومخرجات التعلم الخاصة بالتخصصات المختلفة عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ولي العهد: كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا
ولي العهد: كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا
  • 2026-06-28 10:55
نداء عاجل للبحث عن أردنية مفقودة في فنزويلا بعد الزلزال
نداء عاجل للبحث عن أردنية مفقودة في فنزويلا بعد الزلزال
  • 2026-06-28 10:53
الملك يستقبل شباب (غماس بلدي) تقديراً لجهودهم
الملك يستقبل شباب (غماس بلدي) تقديراً لجهودهم
  • 2026-06-28 09:18
الملكة رانيا: سنذكر نشامى الأردن بأنهم جسّدوا الحلم والعزيمة في أول مشاركة بالمونديال
الملكة رانيا: سنذكر نشامى الأردن بأنهم جسّدوا الحلم والعزيمة في أول مشاركة با...
  • 2026-06-28 08:28
الملك: نشامى منتخبنا الوطني مثلتم وجها كريما للأردن
الملك: نشامى منتخبنا الوطني مثلتم وجها كريما للأردن
  • 2026-06-28 08:05
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق
  • 2026-06-28 07:19