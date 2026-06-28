*
الاحد: 28 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأسطورة ميسي يسجل رقماً تاريخياً جديداً عبر شباك الأردن

  • 28 حزيران 2026
  • 09:41
الأسطورة ميسي يسجل رقماً تاريخياً جديداً عبر شباك الأردن

خبرني - أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في كأس العالم لكرة القدم، عندما سجل هدفاً لصالح الأرجنتين أمام الأردن في دالاس، يوم الأحد، متجاوزا بذلك جوست فونتين وجايرزينيو.

وسجل ميسي، الذي دخل كبديل، هدفا من ركلة حرة من مسافة 25 متراً في الدقيقة 80، لتصبح النتيجة 3-1.

وبدأت سلسلة أهداف ميسي المتتالية في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في كأس العالم 2022 في قطر. كما سجل أمام هولندا وكرواتيا، قبل أن يسجل هدفين في المباراة النهائية الملحمية ضد فرنسا التي انتهت برفعه الكأس.
وواصل مسيرته التهديفية في نهائيات 2026 بعد أن سجل ثلاثية ضد الجزائر وهدفين آخرين ضد النمسا في المباراة الثانية للأرجنتين، وبعدما هز شباك الأردن عزز رقمه القياسي ليصل إلى 19 هدفاً في البطولة.

وهز فونتين الشباك في ست مباريات متتالية مع المنتخب الفرنسي عام 1958، كما فعل جايرزينيو مع المنتخب البرازيلي عام 1970.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

النشامى يدخلون التاريخ في كأس العالم رغم الخسارة أمام الأرجنتين
النشامى يدخلون التاريخ في كأس العالم رغم الخسارة أمام الأرجنتين
  • 2026-06-28 10:12
نيمار يشتري ساعة بمليون دولار
نيمار يشتري ساعة بمليون دولار
  • 2026-06-28 09:39
دراما قاتلة تُنهي مشاركة إيران المضطربة في كأس العالم
دراما قاتلة تُنهي مشاركة إيران المضطربة في كأس العالم
  • 2026-06-28 09:33
التعمري: لدينا لاعبون مميزون.. وأتمنى أن تفتح لهم مشاركة المونديال أبواب أوروبا والخليج
التعمري: لدينا لاعبون مميزون.. وأتمنى أن تفتح لهم مشاركة المونديال أبواب أورو...
  • 2026-06-28 09:10
محمود مرضي : كان ينقصنا بعض التركيز في الكرات الثابتة
محمود مرضي : كان ينقصنا بعض التركيز في الكرات الثابتة
  • 2026-06-28 08:51
أبو طه: انتهت مهمة المونديال.. والأنظار تتجه إلى كأس آسيا
أبو طه: انتهت مهمة المونديال.. والأنظار تتجه إلى كأس آسيا
  • 2026-06-28 08:48