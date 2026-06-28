نيمار يشتري ساعة بمليون دولار

خبرني - اشترى نجم منتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، ساعة بقيمة مليون دولار، من دار مجوهرات "جاكوب" في نيويورك.

موقع "geglobo" البرازيلي يؤكد أن نيمار أضاف قطعة حصرية جديدة إلى محفظة مقتنياته الثمينة، مستغلاً يوم الراحة الممنوح للمنتخب البرازيلي".

وأضاف: "كتب الصائغ "جاكوب أرابو" على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمكن نيمار الصديق القديم للعلامة التجارية من إيجاد وقت لزيارة متجر نيويورك لشراء الساعة".

وتابع الموقع: "يمتلك النجم البرازيلي مجموعة ساعات فاخرة تقدر قيمتها بملايين الدولارت، وتبلغ قيمة بعض القطع 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.11 مليون دولار).