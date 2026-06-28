دراما قاتلة تُنهي مشاركة إيران المضطربة في كأس العالم

خبرني - انتهى حلم إيران بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم لأول مرة في تاريخها، بطريقة درامية، يوم الأحد، بعد أن سجلت النمسا هدف التعادل في الوقت القاتل أمام الجزائر، ليخرج " تيم ملّي" من قائمة أفضل 8 منتخبات تأهلت باحتلالها المركز الثالث في البطولة.

وكان منتخب إيران قد اختتم مشواره في المجموعة السابعة، يوم السبت، بالتعادل 1-1 مع مصر، ليبقى بانتظار معرفة ما إذا كانت نقاطه الثلاث ستكفي لضمان مكان له في دور الـ 32.

علماً بأن منتخب إيران كان قد تعرض لصدمة كبيرة في اللقاء، عندما أُلغي هدف الفوز الذي سجله في الوقت بدل الضائع أمام مصر بداعي التسلل، والذي كان كافياً للتأهل دون انتظار نتائج المنتخبات الأخرى.

انتهى حلم إيران بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم لأول مرة في تاريخها، بطريقة درامية، يوم الأحد، بعد أن سجلت النمسا هدف التعادل في الوقت القاتل أمام الجزائر، ليخرج " تيم ملّي" من قائمة أفضل 8 منتخبات تأهلت باحتلالها المركز الثالث في البطولة.

وكان منتخب إيران قد اختتم مشواره في المجموعة السابعة، يوم السبت، بالتعادل 1-1 مع مصر، ليبقى بانتظار معرفة ما إذا كانت نقاطه الثلاث ستكفي لضمان مكان له في دور الـ 32.

علماً بأن منتخب إيران كان قد تعرض لصدمة كبيرة في اللقاء، عندما أُلغي هدف الفوز الذي سجله في الوقت بدل الضائع أمام مصر بداعي التسلل، والذي كان كافياً للتأهل دون انتظار نتائج المنتخبات الأخرى.

وبعد التعادل أصبح المنتخب الإيراني بحاجة إلى نتائج الفرق الأخرى في دور المجموعات لمساعدته في التأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

وبالفعل، كان على أعتاب التأهل التاريخي، يوم الأحد، بعدما تقدمت الجزائر على النمسا 3-2 في الوقت بدل الضائع، إلا أن النمساويين سجلوا هدف التعادل قبل صافرة نهاية اللقاء.

وجاء هدف النمساوي كالادزيتش، ليصيب جماهير إيران بحسرة، بعدما كانت تفصلها ثوان معدودة عن التأهل التاريخي.

لتغادر إيران البطولة دون أي هزيمة، بعد تعادلاتها مع بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، في مشاركة مضطربة اشتكى فيها "تيم ملّي" من سوء المعاملة على خلفية الحرب مع أميركا.