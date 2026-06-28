التعمري: لدينا لاعبون مميزون.. وأتمنى أن تفتح لهم مشاركة المونديال أبواب أوروبا والخليج

خبرني - أعرب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري عن أمله في أن تشكل مشاركة "النشامى" في نهائيات كأس العالم 2026 نقطة انطلاق لعدد من لاعبي المنتخب نحو الاحتراف، مؤكداً أن الأردن يمتلك لاعبين مميزين يستحقون خوض تجارب جديدة في أوروبا ودوريات الخليج.

وقال التعمري، عقب ختام مشاركة المنتخب في المونديال الأحد: "إحنا منتخب كبير، منتخب كبير جدًا، ولدينا لاعبين مميزين وكبار"، معربًا عن أمله في أن تسهم البطولة في إبراز إمكانات اللاعبين.

وأضاف: "بتمنى بعد هاي البطولة نشوف لاعبين في أوروبا، وفي الخليج، وفي السعودية، وإن شاء الله بتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله القادم أفضل للمنتخب".

وأكد التعمري أن المنتخب سيستفيد كثيرًا من المشاركة الأولى في كأس العالم، مشيراً إلى أن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون ستكون دافعًا للتطور في المستقبل، وقال: "هاي بطولة رح نتعلم منها شغلات كثيرة... واللي ما بغلط ما بتعلم".

وجدد اعتذاره للجماهير الأردنية، مؤكداً أن اللاعبين بذلوا كل ما لديهم، وأضاف: "تعبنا كثير، وإن شاء الله القادم أفضل، ونعتذر من جماهيرنا الغالية".

وعلى الصعيد الشخصي، أوضح التعمري أن تسجيله هدفًا في البطولة لم يكن كافيًا لإكمال فرحته، قائلاً: "أنا مش مبسوط... سجلت هدف، لكن الفرحة ليست مكتملة عندي"، موضحًا أن طموح المنتخب كان التأهل إلى الدور الثاني.

واختتم المنتخب الوطني مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 بخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1، بعدما خسر أمام النمسا بالنتيجة ذاتها، ثم أمام الجزائر 2-1، ليودع البطولة من دور المجموعات بعد أداء تنافسي أمام منتخبات المجموعة.