محمود مرضي : كان ينقصنا بعض التركيز في الكرات الثابتة

خبرني - قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود مرضي، الأحد، إن المنتخب كان قادرا على تحقيق نتيجة أفضل في مشاركته الأولى بنهائيات كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن غياب التركيز على التفاصيل الصغيرة أثّر في مشوار "النشامى" خلال المباريات الثلاث.

وأضاف مرضي، عقب خسارة المنتخب أمام الأرجنتين 3-1 في ختام دور المجموعات: "كنا حابين نفرّح جمهورنا ونتأهل للدور الثاني، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وقال إن "تفاصيل صغيرة فرقت معنا في الثلاث مباريات"، موضحًا أن المنتخب كان قادرا على التأهل للدور الثاني، لكن "كان ينقصنا بعض التركيز على التفاصيل الصغيرة، والشجاعة"، مؤكدا أن اللاعبين يتحملون مسؤولية الخسارة.

وأضاف: "خلينا نحكي إنها خسارة نتحملها كلاعبين، وما كان عندنا تركيز في الكرات الثابتة"، مقدما اعتذاره للجماهير الأردنية، سواء التي تابعت المنتخب من الأردن أو التي ساندته في الولايات المتحدة.

ووصف مرضي حضور الجماهير الأردنية في كأس العالم بأنه مشهد تاريخي، قائلاً إن "تواجد الشماغ الأحمر في محفل كبير زي كأس العالم إشي تاريخي وأول مرة بصير".

وأعرب عن حزنه للجماهير، مضيفًا: "كنا قادرين نتأهل ويطول إقامتهم هون، لكن قدر الله وما شاء فعل"، واعدًا بأن يظهر المنتخب بصورة أفضل في البطولات المقبلة.

وشارك المنتخب الوطني للمرة الأولى في تاريخه في نهائيات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والجزائر، حيث خسر أمام النمسا 3-1، ثم أمام الجزائر 2-1، قبل أن يختتم مشاركته بالخسارة أمام الأرجنتين 3-1.