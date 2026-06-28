أبو طه: انتهت مهمة المونديال.. والأنظار تتجه إلى كأس آسيا

خبرني - أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم مهند أبو طه، الأحد، أن الاحتكاك بمنتخبات قوية خلال المشاركة الأولى لـ"النشامى" في نهائيات كأس العالم 2026 منح اللاعبين خبرة كبيرة ستنعكس على تطور المنتخب.

وفي تصريحات صحفية عقب مباراة الأردن أمام الأرجنتين، أعرب أبو طه عن أمله في أن يظهر منتخب النشامى بصورة أفضل في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا.

وقال إن المشاركة في كأس العالم أمام منتخبات قوية "أكسبتنا الخبرة"، مضيفًا أن الاحتكاك بهذا المستوى من المنافسة يمثل خطوة مهمة في تطوير اللاعبين، معبرا عن أمله في أن يواصل المنتخب تقدمه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللاعبين سيواصلون العمل بدون توقف، قائلاً: "إن شاء الله نبقى من تطور إلى تطور، وما نوقف، وإن شاء الله راح نبقى مستمرين"، مؤكداً أن اللاعبين يعدون الجماهير ببذل مزيد من الجهد حتى تكون النتائج المقبلة أفضل.

وأشار أبو طه إلى أن المنتخب أنهى مشاركته في كأس العالم، وأن التركيز بات منصبًا على الاستحقاق المقبل، قائلاً: "إحنا هسا خلصنا مهمتنا في كأس العالم، الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله في كأس آسيا يكون المنتخب جاهزًا وعلى قدر المسؤولية بإذن الله".

وأوضح أن هدف المنتخب في المباراة جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين ومنح الفريق دفعة معنوية، إلا أن منتخب الأرجنتين يمتلك جودة كبيرة، مضيفًا: "قدر الله وما شاء فعل".

وشارك المنتخب الوطني للمرة الأولى في تاريخه في نهائيات كأس العالم 2026، حيث استهل مشواره بالخسارة أمام النمسا بنتيجة 3-1، ثم خسر أمام الجزائر 2-1، قبل أن يختتم مشاركته بالخسارة أمام الأرجنتين 3-1، في مباراة سجل خلالها المنتخب الأردني الهدف الوحيد الذي استقبلته الأرجنتين في دور المجموعات.