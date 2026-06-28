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علي عزايزة: مشاركتنا في المونديال منحتنا الخبرة وفي كأس آسيا سنرفع علم الأردن عاليا

  • 28 حزيران 2026
  • 08:45
علي عزايزة مشاركتنا في المونديال منحتنا الخبرة وفي كأس آسيا سنرفع علم الأردن عاليا

خبرني - قال لاعب المنتخب الوطني علي عزايزة، الأحد، إن مشاركة "النشامى" في كأس العالم 2026 منحت اللاعبين خبرة كبيرة وثقة ستنعكس على أداء المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، معربًا عن أمله في أن يحقق المنتخب نتائج أفضل في بطولة كأس آسيا.

وأضاف عزايزة، عقب مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام الأرجنتين في دور المجموعات، "هارد لك للجمهور الأردني، وهارد لك لإخواني اللاعبين، ما قصروا"، مشيرًا إلى أن المنتخب بدأ المباراة بصورة جيدة وسجل هدفا، وحاول العودة في اللقاء، إلا أن "المباريات الكبيرة تُلعب على جزئيات بسيطة".

وأوضح أن المنتخب تلقى أهدافه من كرات ثابتة، مؤكدًا أن اللاعبين تعلموا من أخطائهم، موجهًا الشكر إلى الجهاز الفني وجميع اللاعبين.

وأكد عزايزة أن المشاركة الأولى للمنتخب الأردني في تاريخ نهائيات كأس العالم شكلت محطة مهمة لاكتساب الخبرة، قائلا إن مواجهة منتخبات قوية جدًا ستنعكس إيجابًا على المنتخب في الفترة المقبلة وفي البطولات القادمة.

وشدد على أن اللاعبين اكتسبوا ثقة كبيرة من المباريات التي خاضوها في المونديال، مضيفًا: "عندنا الثقة بأنفسنا، وبإذن الله في كأس آسيا سنرفع علم الأردن عاليًا إن شاء الله".

وشارك المنتخب الوطني للمرة الأولى في تاريخه في نهائيات كأس العالم 2026، حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والجزائر.

واستهل "النشامى" مشوارهم بالخسارة أمام النمسا بنتيجة 3-1، ثم خسروا أمام الجزائر 2-1، قبل أن يختتموا مشاركتهم بالخسارة أمام الأرجنتين 3-1، في مباراة سجل خلالها المنتخب الأردني الهدف الوحيد الذي استقبلته الأرجنتين في دور المجموعات.

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