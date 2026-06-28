الإخفاق المونديالي يشعل مطالب بإقالات في اتحاد الكرة وسلامي

خبرني - تواصلت مطالب جماهير المنتخب الأردني بإجراء تغييرات شاملة في كرة القدم الأردنية، شملت الدعوة إلى إقالة المدير الفني جمال سلامي وأعضاء الاتحاد وإعادة بناء المنتخب، عقب سلسلة من النتائج السلبية في كأس العالم 2026.

وجاءت المطالب بعد خسارة "النشامى" أمام النمسا بنتيجة 3-1، ثم أمام الجزائر 2-1، قبل السقوط أمام الأرجنتين 3-1، وسط انتقادات واسعة للأداء الفني، وخيارات سلامي في التشكيلة الأساسية والتبديلات خلال المباريات.

ورأت جماهير أن المنتخب ظهر بأداء باهت خلال البطولة، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة شاملة على مستوى الجهاز الفني واتحاد الكرة، تمهيداً لإعادة بناء المنتخب والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.