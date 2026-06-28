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لو سيلسو: تحدثت أنا وميسي عن حركة حارس مرمى الأردن

  • 28 حزيران 2026
  • 08:34
لو سيلسو تحدثت أنا وميسي عن حركة حارس مرمى الأردن

خبرني - قال لاعب المنتخب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو إن اللاعبين تحدثوا بين شوطي المباراة مع قائد المنتخب ليونيل ميسي بشأن تنفيذ الركلة الحرة وطريقة تمركز حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى، مؤكداً أن ذلك ساهم في تسجيل الهدف.

وأوضح لو سيلسو: "نعم، كنا نتحدث قليلاً مع ليو بين الشوطين عن الركلة الحرة وحركة حارس المرمى. وأنا سعيد جداً لأجله أيضاً لأنه عاد للتسجيل، هو سعيد للغاية وفي قمة تركيزه، ونحن بدورنا ندعمه ونضغط من الخلف".

وجاء هدف لو سيلسو من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، بعدما اصطف أبو ليلى خلف الحائط البشري عقب ترتيبه، تاركاً الزاوية المفتوحة، ليستغلها اللاعب الأرجنتيني ويودع الكرة في الشباك.

وانتهت المباراة بخسارة المنتخب الأردني أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1.

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