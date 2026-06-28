لكل حادث حديث.. سلامي يفتح باب التكهنات حول مستقبله مع النشامى

خبرني - اعرب مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي عن فخره بالعمل مع لاعبي النشامى، مؤكدا انهم قدموا لحظات مميزة خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026، رغم قوة المنافسة وصعوبة المباريات.

واكد سلامي عقب الخسارة امام الارجنتين 3/0 انه سعيد بما قدمه مع المنتخب الوطني خلال التجربة المونديالية الاولى امام منتخبات قوية، موضحا ان الاهداف التي استقبلها الفريق جاءت من تفاصيل صغيرة كان لها تاثير مباشر على النتيجة.

واضاف ان المشاركة في البطولة كانت تجربة اولى مثمرة للمنتخب الاردني، مشيرا الى ان الفريق خرج منها بخبرة مهمة ستخدم المرحلة المقبلة وتساعد في بناء مستوى افضل للنشامى.

وبين سلامي انه يتمنى استمرار تطور المنتخب الاردني في الفترة القادمة، لافتا الى ان عقده ما زال مستمرا مع النشامى، وموكدا ان ما تحقق يعد انجازا مشرفا للكرة الاردنية.

واختتم سلامي تصريحه بعبارة "لكل حادث حديث"، في اشارة الى ان المرحلة المقبلة قد تحمل تطورات جديدة على صعيد المنتخب وخططه المستقبلية.