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  • الملكة رانيا: سنذكر نشامى الأردن بأنهم جسّدوا الحلم والعزيمة في أول مشاركة بالمونديال

الملكة رانيا: سنذكر نشامى الأردن بأنهم جسّدوا الحلم والعزيمة في أول مشاركة بالمونديال

  • 28 حزيران 2026
  • 08:28
الملكة رانيا سنذكر نشامى الأردن بأنهم جسّدوا الحلم والعزيمة في أول مشاركة بالمونديال

خبرني - أشادت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأحد، بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم، مؤكدة أن الأردنيين سيتذكرون “النشامى” بما قدموه خلال أول مشاركة للمملكة في نهائيات كأس العالم.

وقالت الملكة رانيا، في منشور عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، إن التاريخ سيتذكر أن هذه كانت أول مشاركة للأردن في كأس العالم، “لكن ما سنتذكره نحن الأردنيون أنكم نشامى وأبطال، على قدر الحلم والعزيمة الأردنية”.

وأضافت: “وسنتذكر دائماً منتخباً سطّر التاريخ، وجمعنا كأردنيين حول حلم واحد. هتفنا له، وشجعناه، وجعلنا نشعر بالفخر في كل لحظة من هذه الرحلة”.

واختتمت جلالتها رسالتها بالقول: “شكراً لكم يا نشامى”.

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