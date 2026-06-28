مشاركة وفد من عمان الأهلية في القمة العالمية لدور المرأة في التحول الرقمي والتكنولوجيا ٢٠٢٦

خبرني - شاركت جامعة عمان الأهلية ممثّلة بكل من : الأستاذ الدكتورة زينة مهدي العلمي، والدكتورة ريما حيدر العمري، من كلية العلوم الطبية المساندة والمحاضِرة المهندسة مروة الطحاينة من كلية التعليم التقني، في فعاليات القمة العالمية لدور المرأة في التحول الرقمي والتكنولوجيا ٢٠٢٦ الذي عُقد في فندق موفنبيك – عمّان، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال.

وتضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي ناقشت دور المرأة في الاقتصاد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، وقضايا الأمن السيبراني والثقة الرقمية، إضافة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والشمول المالي، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، والفرص المتاحة للمرأة في القطاعات التقنية والمالية.

كما تناولت الجلسات موضوعات ريادة الأعمال وبناء منظومات الابتكار، ومستقبل الشركات الناشئة، وآليات التمويل والاستثمار، والمهارات القيادية المطلوبة لمواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وشهد المؤتمر كذلك تنظيم نهائيات مسابقة Startup World Cup Jordan Regional Finals، التي أتاحت للشركات الناشئة عرض مشاريعها الريادية والتنافس على فرصة تمثيل الأردن في النهائيات العالمية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر عدداً من ورش العمل التفاعلية المتخصصة، ركزت على الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، ومستقبل العمل في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز المعرفة الرقمية وبناء القدرات المهنية للمشاركين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عمان الأهلية على مواكبة المستجدات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار، وتعزيز حضورها في الفعاليات العلمية والمهنية التي تسهم في تطوير التعليم العالي وإعداد الكفاءات القادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.