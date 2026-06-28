مودريتش يتفوق على مارادونا ويكتب رقما تاريخيا في المونديال

خبرني - تفوق قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش على الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في عدد المباريات التي خاضها في تاريخ كأس العالم، بعدما وصل إلى مباراته رقم 22 في المونديال.

وحقق مودريتش الرقم خلال مواجهة كرواتيا أمام غانا في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وبهذا الرقم، ارتقى مودريتش إلى المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ البطولة، متساويا مع الحارس الألماني مانويل نوير، خلف كل من: ليونيل ميسي (28)، لوثار ماتيوس (25)، ميروسلاف كلوزه (24)، كريستيانو رونالدو (24)، وباولو مالديني (23).

كما رفع النجم الكرواتي رصيده إلى 201 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز أساطير الكرة الحديثة، بعد قيادته كرواتيا إلى وصافة كأس العالم 2018 وبرونزية 2022.