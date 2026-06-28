الإمارات.. إطلاق أولى رحلات (قطار الاتحاد)

خبرني - أعلنت شركة "قطارات الاتحاد" الإماراتية عن انطلاق الرحلة الأولى لقطاراتها الثلاثاء المقبل ضمن شبكة تربط 11 مدينة وتستهدف إطلاق كامل الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وقالت شركة "قطارات الاتحاد" إن الرحلة التمهيدية الأولى ستنطلق من محطة الفجيرة إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي صباح الثلاثاء المقبل، بزمن رحلة يبلغ نحو ساعة و45 دقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وسعة تصل إلى 400 راكب لكل قطار عند التشغيل الكامل.

وأوضحت الشركة أن خدمات قطار الركاب ستتوسع تدريجيا لتشمل دبي والذيد اعتبارا من 30 سبتمبر، ومحطات الظفرة في 30 ديسمبر، ثم الشارقة في 30 مارس 2027.

وتوفر المحطات لوحات إرشادية، وفرق دعم، وتسهيلات لأصحاب الهمم، إضافة إلى مواقف سيارات. كما تشمل خدمات القطار واي فاي مجاني، ومنافذ شحن، وطاولات قابلة للطي، ومساحات للأمتعة، ومقاعد مريحة.

وأكدت الشركة أن القطار يوفر وسيلة تنقل مريحة وموثوقة تتيح للركاب استثمار وقت الرحلة في العمل أو الاسترخاء، بفضل المقاعد المضمونة والبيئة الهادئة والخدمات المتاحة.

وستربط الشبكة 11 مدينة ومنطقة داخل الإمارات، تشمل أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، الذيد، الظنة، مدينة زايد، ليوا، المرفأ، السلع، والفاية، ضمن منظومة نقل تستهدف مختلف فئات المستخدمين.