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الجزائر ومصر والمغرب.. أيهم يملك الطريق الأصعب إلى نصف نهائي كأس العالم؟

  • 28 حزيران 2026
  • 08:21
الجزائر ومصر والمغرب أيهم يملك الطريق الأصعب إلى نصف نهائي كأس العالم

خبرني - ينتظر المنتخبات العربية عدد من المنافسين المعتادين على بلوغ الأدوار النهائية لكأس العالم أو التتويج بها في حال تجاوزوا دور الـ32، إذ يتوقع المصريون مواجهة الأرجنتين بينما يضع المغرب عينه على ألمانيا أو فرنسا في ربع النهائي فيما تنتظر الجزائر كولومبيا أو غانا وبعده الأرجنتين.

وبعد تأهل المنتخبات الثلاثة إلى دور الـ32 سيكون المنتخب المغربي الذي يواجه هولندا على موعد مع الفائز من جنوب أفريقيا وكندا على أن يلعب في ربع النهائي مع الفائز من رباعي فرنسا-السويد وألمانيا-الباراغواي.

بينما في نصف النهائي سينتظر أن يواجه الفائز من المنتخبات الثماني التالية، البرتغال وكرواتيا وإسبانيا والنمسا وأميركا والبوسنة والهرسك وبلجيكا والسنغال.

منتخب مصر يستهل دور الـ32 بمواجهة أستراليا وفي حال الفوز ينتظر مواجهة الأرجنتين حامل اللقب الذي سيلعب أمام الرأس الأخضر، بينما سيكون في ربع النهائي بانتظار الفائز من كولومبيا-غانا وسويسرا-الجزائر.

وفي نصف النهائي سينتظر "الفراعنة" الفائز من المباريات التالية، البرازيل-اليابان وكوت ديفوار-النرويج والمكسيك-الإكوادور وإنجلترا-الكونغو الديمقراطية.

الجزائر ستستهل دور الـ32 بمواجهة سويسرا على أن تلعب مع الفائز بين كولومبيا وغانا إلى أن تلاقي الأفضل من مواجهتي الأرجنتين والرأس الأخضر ومصر وأستراليا في ربع النهائي، بينما تصطدم في نصف النهائي مع أفضل المنتخبات التالية، البرازيل واليابان وكوت ديفوار والنرويج والمكسيك والإكوادور وإنجلترا والكونغو الديمقراطية.

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